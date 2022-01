Clima tenso entre os brothers! Douglas Silva e Maria não estão se dão bem com Naiara

Durante o ao vivo na última terça (18), Douglas deu uma resposta inesperada, após Naiara fazer uma pergunta a Tadeu em voz alta.

É fogo no parquinho! A cantora sertaneja Naiara Azevedo não está agradando alguns colegas da edição. Já no primeiro dia, surgiram alguns comentários entre Rodrigo e outros participantes sobre a ‘energia ruim’ da cantora. Na última terça (18), o brother que se irritou foi do Camarote, Douglas Silva.

Após o apresentador confirmar a prova apenas para o grupo Pipoca e contar sobre algumas armações do grupo para o Camarote, Naiara ajoelhada no chão questionou Tadeu em tom de deboche: “Quando a esmola é demais, o santo desconfia! Explica melhor pra mim por favor? Estou acostumada a levar tanto chute nas costas”.

O que ninguém esperava era a correção em resposta a cantora vinda de Douglas Silva, “Explica pra gente, você não está sozinha.”

O clima pesou! Os internautas se divertiram com a cena e começaram a ‘prever’ as brigas futuras dos artistas.

Além dessa situação, houve outra que esfriou o clima. Em tom de brincadeira, Maria falou: “Já saquei a estratégia da Naiara: cozinhar para todo mundo”. A sertaneja parece que não gostou da fala da atriz e retrucou: “Minha estratégia é ser eu mesma.”