Ana Maria Braga rebate fala de Naiara Azevedo

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (18) para rebater uma fala da cantora de sertanejo Naiara Azevedo, 32, que está confinada na 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo).

Naiara afirmou durante uma conversa que não enxergava “tonalidades diferentes de pele” e disse que foi ensinada por seus pais “a amar e respeitar”. Em seu Instagram, Ana Maria explicou que enxerga esse discurso como problemático.



“Não querer que o racismo exista é diferente de negá-lo. Eu aprendi, me rodeando de pessoas pacientes e amorosas, que esse ‘pensamento de igualdade’ causa dor nas pessoas negras”, começou a apresentadora do programa Mais Você (Globo).



“Pois são elas que sofrem (literalmente) na pele e só elas podem testemunhar se racismo existe ou não. É como se você falasse pro médico que está com dor e ele te respondesse que a dor não existe, pois ele não está sentindo nada”, continuou ela.



“Eu espero que a Naiara se cerque de pessoas amorosas e aprenda isso também. E que no futuro exista esse mundo onde a cor é indiferente. Mas, por enquanto o segurança da loja cara vê cor, o empregador vê cor… Enquanto muita gente estiver vendo cor e muita gente estiver sofrendo preconceitos de todo tipo por causa da cor, a gente tem que ver cor”, completou na publicação.



Após a estreia do programa, o nome da cantora já entrou em alta nas redes sociais e muitos comentários a comparam com Karol Conká, protagonista da edição anterior -dona da maior rejeição já vista no reality show, com 99,17% dos votos.



Assim como os demais participantes do Camarote, Naiara entrou Big Brother Brasil apenas na noite desta segunda-feira (17), no final da transmissão do programa ao vivo. Já os integrantes até então anônimos, do grupo Pipoca, passaram pela porta da casa mais vigiada do Brasil no período da tarde.



Mesmo com pouco tempo na casa a sertaneja já foi assunto em rodinhas de conversas de Eslovênia e Natália, Laís, Rodrigo, e Bárbara. A aproximação de Naiara Azevedo e Vinicius foi também notada pelos internautas. “Não senti uma energia boa vindo dela”, afirmou Eslovênia.

Nas redes sociais não tem sido diferente. “Karol Conká passando a coroa de mais nova cancelada do BBB para Naiara Azevedo”, escreveu um internauta no Twitter. “Naiara Azevedo já chegou dando orgulho pra mamacita”, digitou outro usuário.