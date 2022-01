Internautas já apontaram Naiara Azevedo como a líder de rejeição do programa

A cantora já chegou causando e os comentários deixados pelos fãs do programa afirmaram: “insuportável e sem carisma”.

Naiara Azevedo, de 32 anos, faz parte do Camarote do BBB 22. O programa que foi estreado ontem já gerou diversas discussões nas redes sociais. Naiara Azevedo se tornou o nome mais mencionado. Pelo visto, a cantora não agradou os brothers da casa e muito menos os internautas.

“Além de bolsominion, Naiara é sem carisma e insuportável. Ela já me irritou com 5 segundos dentro do programa”, escreveu um internauta.

Antes do BBB 22 começar, Naiara já havia sido chamada de oportunista pelo irmão de Marília Mendonça, que acusa a cantora sertaneja de lançar uma música em parceria com a irmã sem a autorização da família.

Além disso, Naiara Azevedo é militante bolsonarista e até já compôs uma música debochando da deficiência física do ex-presidente Lula.

A cantora segue como o segundo nome mais comentado no Twitter e está recebendo diversas críticas dos internautas devido a postura que teve na primeira noite do programa.