Bruna Marquezine declarou que quer Naiara Azevedo fora do BBB 22

A atriz deixou seu comentário nas redes sociais sobre a possível saída de Douglas Silva e questionou: “Jura que vão tirar ele e deixar ela?”

Bruna Marquezine percebeu um detalhe durante o Jogo da Discórdia de ontem (07) no BBB 22. A dinâmica consistia em colocar plaquinhas com adjetivos na testa dos colegas. Como já era de se esperar, os principais alvos da noite foram os emparedados Douglas Silva e Arthur Aguiar. Enquanto o primeiro recebeu plaquinhas de ‘Esconde o Jogo’ e ‘Duas Caras’, o segundo ficou com ‘Duas Caras’ e ‘Ardiloso’.

Mas, a terceira emparedada, Naiara Azevedo, recebeu apenas duas plaquinhas: ‘Sonsa’ e ‘Esconde o Jogo’. Douglas foi o vencedor do Jogo da Discórdia, com 11 placas, e Arthur ficou em segundo lugar, com 9. Bruna, então, percebeu que a casa já tem o preferido para perder o paredão de hoje e ser eliminado: Douglas Silva. Para eles, o ator é o principal nome para sair, já que foi um dos mais votados da casa.

Já para a atriz, a sua torcida é a favor do eterno Acerola, de “Cidade de Deus”.

“Até agora ninguém tocou no nome da Naiara no jogo da discórdia e DG já ganhou sei lá quantas plaquinhas. Cês juram que vão tirar ele e deixar ela?”, comentou Bruna.

Os adm’s do perfil de DG utilizaram o comentário de Bruna Marquezine para tentar ‘reverter’ o resultado, caso Douglas esteja saindo neste paredão. No perfil oficial do ator, eles pedem foco total na votação até a hora do resultado, que sairá no programa ao vivo de hoje (08).

Foto/Reprodução/Redes Sociais