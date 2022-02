BBB 22: madrugada agitada com jogo da discórdia

Com a dinâmica de colar “plaquinha” na testa dos brothers, eles aproveitaram para revelar o que estavam sentindo.

Será que finalmente o “BBB do amor” acabou? Parece que sim! Na noite desta segunda-feira (08) não poderia faltar o clássico jogo da discórdia e durante ele, rolou discussão e trocas de farpas. A dinâmica da semana foi a seguinte: os brothers precisavam colocar duas placas na testa de um ou dois brothers. As placas eram: esconde o jogo; planta; fingido; fala por trás; duas caras; em cima do muro; ardiloso; sonso; joga sujo; influenciável.

Foto/Reprodução

Os emparedados, Douglas Silva e Arthur, foram o alvo da brincadeira. Arthur recebeu 9 plaquinhas e DG recebeu 11. Ambos aparentemente abalados, retrucaram algumas falas dos demais participantes para se defender.

Arthur Aguiar foi alvo da maioria da casa, com o mesmo depoimento de todos eles: falar demais do jogo. Entre os brothers que chegaram a ‘comparar’ o cantor com Rodrigo [ex-bbb] estavam Maria, Brunna Gonçalves, Eliezer, Pedro Scooby e Jessi.

Foto/Reprodução

Douglas foi acusado pelos colegas de confinamento de ‘esconder o jogo’. O ator, que prefere não comentar suas intenções de votos, foi julgado pela casa por ‘pipocar’ na votação aberta, escolhendo Vyni com a justificativa de não receber voto de ninguém.

Foto/Reprodução

O jogo durou até a madrugada e os emparedados buscaram respostas. Nas redes sociais, os internautas deram apoio a Arthur e DG, e chegaram até a comparar Arthur com a campeã do BBB 21, Juliette, por ser perseguido na dinâmica da discórdia.