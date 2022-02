BBB 22: confira o que rolou após o jogo da discórdia

Os emparedados Douglas Silva e Arthur Aguiar conversaram com alguns colegas de confinamento para entender as placas que receberam.

O jogo da discórdia rendeu! DG, logo quando acabou o programa ao vivo, em uma conversa com Naiara Azevedo, revelou que estava surpreso e decepcionado com três sisters que deram uma “plaquinha” pra ele na dinâmica.

“Não tem por que ficar batendo boca… mas tenta ponderar as palavras. As palavras machucam as pessoas, mais os familiares. Minha filha deve estar chorando. Eu sei que isso é um jogo, de algumas eu esperava, de outras não…”, explicou o ator.

Por fim, DG compartilhou com a sertaneja as três sisters que o decepcionaram durante o jogo da discórdia, por conta das palavras escolhidas. “Eslô, Jessi e Maria” disse. As três, inclusive, deram a placa de “duas caras” ao ator, que ficou abalado com o posicionamento.

Arthur e Pedro Scooby

Os dois sentaram para conversar sobre a placa de “jogo sujo” que os dois trocaram. Scooby não curtiu a falta de posicionamento do ator, na discussão que eles tiveram na última sexta (4) e as tentativas de Arthur de combinar voto no grupo.

Foto/Reprodução

“Eu falo de amigo, acho que quando essas coisas acontecem, você não tem que incendiar uma parada, você precisa chegar se justificado, toda a situação me magoou de fato”, contou o surfista.

Scooby continuou afirmando que Arthur jogou sujo na visão dele e o ator não concordou com o ponto de vista, mas encerrou o assunto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tiago e Maria

O neto de Silvio Santos desabafou com a cantora sobre o afastamento da sister. O brother relembrou da conexão que eles tiveram no início e afirmou que do nada sentiu a falta da sister.

Foto/Reprodução

“Do nada eu senti um distanciamento. Não sei se foi por conta do Rodrigo, porque você se aproximou mais dele. Tiveram dois momentos que vocês estavam falando de jogo, e quando eu cheguei vocês pararam de falar. Quando fui tentar perguntar se tinha acontecido algo, você disse que ‘sim, tá tudo bem, só estou cansada’”, explicou.

Maria concordou com o brother e os dois finalizaram o papo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eli e Arthur

Eliezer procurou Arthur Aguiar para justificar o motivo de ter dado a placa ao ator. O brother contou que a imagem do ator já estava construída na casa e que ele começou apenas a observar. Eli também contou que sentiu uma certa ‘ameaça’ de Arthur com Jessi, ao oferecer uma situação para ambos [Arthur e Jessi] fugissem do paredão.

Foto/Reprodução

O ator questionou o motivo de Eli não o procurar para saber de seus motivos e o brother contornou o assunto. Os dois, aparentemente, se entenderam.

Jade e Arthur

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao finalizar a dinâmica, a sister assumiu que sentiu a necessidade de se afastar. “Passei duas noites sem dormir porque não sabia o que fazer”, afirmou. A influencer ainda afirmou que, do lado de fora da casa, ela tem o costume de não dar segunda chance às pessoas e que quer mudar isso.

O ator falou que Jade tinha todo o direito de se magoar e assumiu que errou com ela. “Se a gente está se conhecendo agora, a gente tem o direito de errar. Assim como errei com você, você poderia ter errado comigo, só faltou uma oportunidade. Eu não sabia que você não tinha isso de segunda chance, mas é isso”, concluiu Arthur.

Foto/Reprodução

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE