BBB 22: Rodrigo e Arthur se provocam durante o jogo da discórdia

Por não conseguirem se aproximar, os brothers se colocaram como rivais para a casa e tudo foi dito na noite desta segunda (31).

Se o Brasil estava querendo a discórdia dentro da casa mais vigiada do país, eles conseguiram. No tradicional jogo da segunda-feira (31), os brothers precisavam colocar três de seus companheiros de confinamento em um dos perfis disponibilizados, que eram: Não faz falta; Já me decepcionou; Palestrinha; Atrapalha meu jogo; Medo de se comprometer; Não é confiável.

Começando pelos emparedados, Jessi e Natália fizeram uma apresentação curta e esclareceram direito. Quando chegou a vez de Rodrigo, ele falou tudo que estava sentindo e que Arthur Aguiar era o que mais incomodava.

“Do nada ele [Arthur] se afastou comigo, mas eu entendi que ele tentou me pintar como vilão, sutilmente com o jeito dele. Eu acho que ele pode ser um grande ator lá fora, mas aqui ele foi um péssimo ator, porque eu peguei ele logo de cara desviando de onde eu estava, ele sai de perto de mim, e nem vinha conversar comigo sobre o meu jogo. Ele não é confiável”, afirmou Rodrigo.

Logo em seguida, Tadeu chamou Arthur para se defender da fala do brother. O ator afirmou que tentou sim, se aproximar de Rodrigo.

“Uma pena que só posso colocar ele [Rodrigo] em uma coisa. Quando eu cheguei, você estava morrendo de medo de ir pro primeiro paredão, e eu te garanti que não votaria em você, e eu não fiz”, começou Arthur.

Durante o discurso, Rodrigo tentou interromper o brother diversas vezes e recebeu a resposta automaticamente de Arthur: “Você quer voltar aqui? É minha vez de falar”.

“Você influencia o grupo, cara. Quando alguém fala o que você não concorda, essa pessoa vira seu inimigo. Você não escuta e nem quer continuar debatendo, você levanta e sai. Você quer jogar, mas as pessoas precisam jogar da sua maneira, se não for do seu jeito, não funciona”, continuou o ator.

“Eu não conheço você, não tenho nada contra você. É sobre o jogo”, finalizou Arthur.

Rodrigo Mussi aparentemente não gostou da fala do brother e revirou o olho assim que o ator terminou seu discurso.

Fora da casa

De fora do BBB 22, os fãs do programa concordaram com o discurso de Arthur Aguiar. No Twitter, o nome do brother foi parar nos assuntos mais comentados da plataforma.

“O Arthur nem precisa jantar pão hoje, porque ele já jantou o Rodrigo com os argumentos”, escreveu uma internauta.

A esposa do ator, Maíra Cardi, apareceu em seu Instagram comemorando a resposta que o marido deu no brother. “Sensacional o discurso do meu marido, que orgulho!”, afirmou a influencer.