Anitta já declarou: fora, Rodrigo!

Através de suas redes sociais, a cantora mostrou seus motivos e defendeu a permanência de Jessi e Natália na casa.

Após a formação do segundo paredão da edição, Anitta utilizou seu Twitter para pedir que tirem o Rodrigo da casa. A cantora, que no início havia se encantado com a beleza do rapaz, parece que está com outra opinião do brother. O príncipe virou sapo!

“Que mané entretenimento, gente. O cara chamou a Linn da Quebrada de traveco. Mandou a Bárbara tomar no ** só porque não fez o que ele quis. É chato. Uma tristeza se o Brasil preferir deixar gente mal caráter na casa em prol do ‘entretenimento’”, começou a artista.

“Vamos mesmo estipular a sociedade que entreter é brigar? É falar bosta e perturbar a paciência do outro? Estamos dando o recado para a sociedade que pra se destacar na vida você tem que ‘fazer o que for preciso’? Estimulem mesmo as pessoas a achar que pra chamar atenção precisa fazer merda”, continuou.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Anitta ainda voltou no assunto de que tudo hoje em dia é Internet e afirmou que o Big Brother Brasil não é apenas um jogo, e sim “o reflexo de quem nós somos”.

Os internautas concordaram com as falas da cantora e subiram a #ForaRodrigo no Twitter. Além disso, a equipe do brother se pronunciou afirmando que ele teve sim um fala errada e que quando ele sair do programa irá mostrar os erros cometidos dentro da casa.