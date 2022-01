Domingo agitado no BBB 22: formação de paredão com direito a voto aberto e prova Bate-Volta

A última noite foi cheia de emoções dentro da casa mais vigiada do Brasil com a formação de um novo paredão.

Chegou o dia mais temido pelos brothers: o domingo. Após um final de semana com festa de pagode com Ferrugem, prova do anjo e almoço, os participantes ‘fritaram’ o cérebro para decidir em quem votar nesta semana. Eles só não contavam com uma dinâmica cheia de surpresas.

Começando pela imunização do anjo, Rodrigo garantiu mais uma semana do amigo Eliezer. Logo depois, como já havia explicado para o brother, o líder da semana, Tiago Abravanel, indicou Rodrigo direto para o paredão.

Sem contar com isso, Pedro Scooby ficou perdido ao precisar indicar também uma pessoa ao paredão, mas escolheu Natália, com a justificativa do voto de semana passada da sister.

Depois de Scooby, foi a vez de Eliezer, que também foi pego de surpresa. O brother colocou Douglas Silva e ainda afirmou que era o plano de Rodrigo, “acordo”. A justificativa esquentou o clima da casa durante a votação, pelo fato de Rodrigo desmentir a fala de Eli, “Todo mundo sabe que eu queria enfrentar o Arthur, ele é a minha primeira opção”.

Após a pequena discussão, o líder pegou uma urna na dispensa para sortear quem iria votar no confessionário e quem iria votar na sala, voto aberto. Maria, Jessi, Vinicius, Naiara, Laís, Brunna, Rodrigo, Douglas e Lucas foram sorteados para votar no confessionário, os demais votaram na frente de todos na sala.

Empatado com Jessi, Arthur Aguiar conseguiu se salvar do paredão com o último voto na sister e utilizou o motivo para se justificar. Com a votação finalizada, o paredão da semana ficou: Jessilane x Natália x Rodrigo e Douglas Silva.

Prova Bate-Volta

A prova teve três fases. Eles precisaram encontrar um benefício em cada produto para seguir para as próximas fases. Rodrigo por ter sido indicado pelo líder, não participou da prova.

Douglas foi o primeiro a passar para a segunda etapa, mas Jessi e Natália conseguiram alcançar o brother. Natália, foi a que chegou primeiro na terceira fase e quase se livrou do paredão de primeira, escolhendo o número 27, sendo o sorteado 26.

O ator venceu a prova Bate-Volta e conseguiu se livrar do paredão. Como diz o apresentador Tadeu, “Douglas Silva é viciado em vencer!”

O paredão da semana será enfrentado por: Rodrigo x Natália x Jessi.