BBB 22: Paulo André deu recado para o grupo ‘Disney’ sobre jogo

O atleta esclareceu aos amigos de confinamento que irá reagir e afirmou que o grupo precisa ter comunicação

Parece que finalmente o grupo ‘Disney’ acordou para o jogo! Após a permanência de Arthur Aguiar e Douglas Silva na casa, os brothers se reuniram e assumiram que precisam começar a se movimentar.

Paulo André, que já queria jogar, mas era cortado pelos colegas, alertou: “Ter o mínimo que seja de comunicação. O mínimo que seja”.

O atleta disse que Douglas Silva poderia ter saído do programa: “Oscilou o dia todo, podia estar passando por aquela porta, DG. De repente pode ser um paredão falso também e a gente tá viajando. Mas, pelo texto do Tadeu, o DG ficou aqui, olha”, e fez sinal de empate com a mão.

P.A ressaltou ao grupo que o público quer ver jogo: “E o cara (Douglas) é f***, tem um coração bom. E tipo assim, se o público tivesse vendo só o coração bom dele, DG era campeão hoje. Mas, mano, o público quer ver game, quer ver parada, não quer ver nego desperdiçando voto”.

“Se quiser beleza, se não quiser ok! Eu vou jogar, vou me comunicar, vou tentar evitar o paredão. Agora mais do que nunca, nós somos alvo”, concluiu o atleta.

Douglas também afirmou que agora irá focar no jogo. “Agora acabou irmão! Agora vou focar no jogo e doa a quem doer. Não é só correr do paredão, é jogar também”, concluiu.