Jade Picon já perdeu mais de 300 mil seguidores em menos de uma semana

Após a influencer assumir a liderança, ela perdeu seguidores no Instagram por tomar atitudes que não agradaram o público

A liderança no BBB 22 pode transformar, ou até mesmo revelar, a verdadeira identidade dos brothers, afinal, como diz o ditado popular: “Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela”. Jade Picon foi uma das figuras controversas para parte dos fãs do reality.

Se antes ela era vista como a mocinha do jogo, agora, parte dos espectadores consideram que a influenciadora ganhou ares de vilã.

Nos últimos dois dias Jade Picon perdeu mais de 300 mil seguidores. Foi de 18,3 milhões para 18 milhões (sim, ela continua poderosíssima).

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Com certeza a influenciadora ainda tem muito seguidores, mas, a perda dessas pessoas é reflexo de certo desagrado com a postura estrategista que a jovem assumiu no último domingo (6), quando indicou Arthur Aguiar ao paredão..

No Twitter, Jade lidera os comentários de decepção dos internautas. Além de se surpreenderem com a influencer na formação do paredão, se decepcionaram também com diversas falas e aproximações que não estão sendo bem vistas aqui fora.