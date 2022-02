BBB 22: Naiara azevedo é a terceira eliminada do programa

A cantora estava disputando o paredão com Arthur Aguiar e Douglas Silva, e foi eliminada com 57,7% dos votos.

Naiara Azevedo foi a terceira eliminada do Big Brother Brasil 22. A cantora foi a mais votada pelo público com 57,77% dos votos. Arthur Aguiar e Douglas Silva seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. DG recebeu 38,96% dos votos, e Arthur, apenas 3,27%. No total, o paredão, que chegou a receber 1 milhão e 600 mil votos por minuto, teve 147.349.091 votos.

Tadeu Schmidt começou seu discurso tranquilizando Arthur Aguiar e revelando aos demais participantes que a disputa entre Naiara e Douglas foi acirrada. “Pra vencer o ‘BBB’ primeiro tem que fazer o óbvio: tem que querer muito, tem que mostrar que quer, tem que se entregar totalmente aí dentro”, afirmou o apresentador.

Após anunciar o resultado, a sertaneja recebeu um abraço apertado de seus colegas de paredão. Os outros brothers também se despediram da agora ex-colega. Maria e Tiago Abravanel demonstraram choque com a eliminação da sister. Pouco depois, o neto de Silvio Santos começou a chorar.

As “comadres” Jessilane, Linn da Quebrada e Natália também derrubaram lágrimas com a saída de Naiara. “Foi um prazer te conhecer”, disse Lina, abraçando a sister.

Enquanto se dirigia para a saída da casa, Naiara fez um discurso de agradecimento aos colegas.

“Por diversos momentos aqui, eu me senti sozinha. Muito sozinha. E eu tô saindo num momento que talvez seja a minha hora, porque agora eu me sinto acolhida por todos. Eu consigo olhar no olho de todo mundo e quando todo mundo me abraçou, eu senti que eu deixei sentimento no coração de vocês”, começou a cantora.

“Saibam que eu realmente gosto de vocês e quando vocês saírem e assistirem, vocês vão entender que, realmente, eu gostava de todos vocês. Quando as pessoas falam: ‘Não existe gostar de todo mundo’… Porr*, minha mãe sempre falou que eu não sou todo mundo. Eu gosto de vocês. Obrigada pelo carinho, pelas palavras, pelos ensinamentos. As portas da minha casa, do meu palco, da minha família estão abertas pra todos vocês”, continuou.

“Deve ter alguém que me ama me esperando lá fora. Me perdoem se fiz alguma coisa de errado”, finalizou Naiara.

Os brothers, então, dispensaram a cantoria de “A Gente Não Vai Errar”, música que cantaram nas eliminações de Luciano e Rodrigo, e optaram por cantar “Triscou Já Foi”, de Naiara Azevedo. Em coro, os participantes fizeram até uma “dancinha” em volta da cantora, que lançou a faixa enquanto estava confinada.