BBB 22: Após a eliminação, sisters tentam entender discurso de Tadeu

Após a eliminação, as sisters do quarto Lollipop conversaram bastante sobre a eliminação de Naiara Azevedo, que deixou a casa do BBB 22 na última noite (08). Para Maria, o discurso de Tadeu trouxe muitas respostas sobre a atual temperatura do jogo.

Em conversa com as confinadas, a atriz e cantora comentou: “Pra mim respondeu muita coisa esse discurso. Eu acho que o nosso está na reta lá fora”.

Em seguida, Eslovênia tentou contornar a afirmação da confinada: “Acho que o povo não entendeu a [indicação da] Jade. Acho que o povo não achou legal”.

As sisters também criticaram a postura “em cima do muro” de Douglas Silva. Bárbara afirma que: “Pra mim ele é forte de jogador nas provas, mas chega na hora de se comprometer ele recua. Ele não quer acabar com as relações, ele quer ser o queridão de todo mundo. Mas é um jogo e a gente precisa fazer as escolhas. Não é só as provas, é ter coragem para votar”.