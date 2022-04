BBB 22: Lucas Bissoli fala sobre romance com Eslovênia

Após a saída do reality, eles falaram de vida amorosa do lado de fora da casa; Ambos ainda utilizam as alianças de pano do programa

Lucas Bissoli e Eslovênia ainda não se encontraram após saírem da casa do BBB 22, mas a relação do casal segue firme e forte. Em entrevista à Quem, o Barão da Piscadinha disse que eles ainda não conseguiram se ver em razão dos compromissos da modelo, mas não faltam planos para fazer o amor dar certo fora da casa mais vigiada do Brasil. Logo que a miss foi eliminada, o estudante de Medicina passou algumas horas conversando com a amada pelo celular. Naquele momento, ele fez questão de mostrar um mimo especial que o casal recebeu. “Na primeira hora de conversa já mostrei a aliança que vamos substituir, que foi presente de fã. Não vejo a hora de a gente trocar alianças. Estou pensando em como fazer algo legal, mas não sair da minha essência”, revelou o estudade de medicina. Lucas entrega que os dois são bem românticos, como o público já havia presenciado na casa. No BBB, rolou até um “casamento”, celebrado por Tiago Abravanel. Aqui fora, eles pretendem se encontrar em São Paulo, onde o Barão está morando. “Já, já, ela vem ficar comigo, vamos pegar um cineminha, um teatro”, conta. “Já fazemos planos a longo prazo, [como a] nossa viagem para Milão que vamos tentar organizar. Agora é complicado por causa de agenda, e se conseguir conciliar isso com trabalho vai ser perfeito. Mas também quero tirar um fim de semana para ir conhecer a família dela, quero que ela conheça a minha avó”, afirma.