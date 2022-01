BBB 22: Brothers se questionam como está a edição aos olhos do público

Além de martelar as estratégias do jogo, os participantes estão preocupados com o entretenimento para o público.

Dentro da casa mais vigiada do Brasil existe especulação para tudo. Dessa vez, os brothers comentaram sobre o que será que os fãs do programa estão achando da edição de 2022. Eliezer acredita que: “essa edição tá flopada”, e não errou né? Após o brother comentar o seu ponto de vista, Vyni respondeu: “Mas também, o povo liga a TV e assiste nós cantando louvor. É isso o tempo todo. Nosso único conteúdo”. Brunna Rodrigues também falou sobre a cantoria. “Aqui parece ‘High School Musical’ gente! Uma palavra, uma música”, desabafou a dançarina. Os internautas concordaram com os brothers. Nas redes sociais eles comentaram sobre os cantores do BBB 22 e comparou o reality com o ‘The Voice’. “Finalmente eles estão percebendo que tá ficando chato”, escreveu um internauta. Leia também BBB 22: Luciano comenta frase de Jade Picon no ‘Mais Você’

"Sim gente, eu reclamo do BBB, tá chato, tá parado, porém eu vou assistir todo dia", esclareceu o influenciador Rafael Uccman em seu Twitter.