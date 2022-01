O cunhado já aprovou! Irmão de Jade Picon usa foto dela e de Paulo André como tela do celular

A torcida do casal está ganhando força a cada dia! Léo Picon declarou apoio ao casal mostrando a tela do celular.

O ‘shipper’ para o primeiro casal do BBB 22 ser formado por Jade e Paulo André está cada vez mais forte. Inclusive, um dos apoiadores do casal é o irmão da influencer, Léo Picon. O também influenciador, compartilhou com seus seguidores do Twitter a proteção de tela do seu celular: uma selfie de Paulo e Jade juntos.

A foto, que foi tirada durante a última festa no celular disponível para os brothers postarem no “feed BBB”, foi publicada por Léo só com a legenda “00:00”.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

No post, está uma série de comentários de apoio ao “casal”. Entre eles, um do próprio administrador do Twitter de Paulo André, que comentou “Pedro Scooby e Leo Picon a 80km por hora”, brincando com o empenho que Scooby também tem tido para juntar os dois.