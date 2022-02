BBB 22: Arthur, PA e Scooby agitaram o queridômetro de hoje

Os brothers decidiram “deixar arder” e movimentaram a dinâmica, dando emojis variados aos colegas de confinamento

O dia começou diferente na casa mais vigiada do Brasil. Paulo André, Pedro Scooby e Arthur Aguiar conversaram sobre suas escolhas para o queridômetro desta manhã (16). Os três contaram que distribuíram diversos emojis negativos.

“P*rra, mano, arregacei. A única pessoa que eu dei coração foi pra Naty. Só porque pô, ela acabou de voltar, né?”, revelou Arthur.

“Eu comentei sobre isso no raio-x, que o queridômetro é um efeito social. As pessoas amam se sentir amadas, ter like. É mais importante que o afeto pessoal”, afirmou Scooby.

“C*ralho, o f*da é que vão ser seis pessoas [dando emojis negativos no queridômetro]. Eu, vocês dois, o Gustavo, o Lucas e o DG. Ou seja, seis pessoas é gente pra c*ralho. Seis coisas diferentes é coisa pra c*ralho. Quem tava acostumado a ganhar tudo de coração, vai perceber”, apontou Arthur.

Paulo André rebateu: “Deixa arder”.

Foto/Reprodução

Mais tarde, alguns brothers se reuniram para ver o resultado do queridômetro. O novo morador Gustavo chegou agitando o game! Ele recebeu todos os emojis possíveis nesta manhã.

Foto/Reprodução