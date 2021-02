BBB 21: Equipe de Lucas diz que vai processar Karol Conká por ataques no reality

PUBLICIDADE

A equipe do ator Lucas Penteado, participante do BBB 21, decidiu iniciar os trâmites de um processo contra a cantora Karol Conká. A revelação foi publicada na conta do artista no Instagram.

“Após analisar os vídeos com as declarações da cantora Karol Conká, a assessoria do ator Lucas Penteado informa que iniciará os procedimentos que objetivam a responsabilização pelos danos oriundos dos atos ilícitos praticados pela artista’, diz o comunicado.

A rapper Karol Conká começou a ser alvo nas redes sociais com uma hashtag #karolConkáExpulsa. O tema ficou entre os temas mais comentados no Brasil e no mundo pelo Twitter.

O descontentamento com ela tem como base a maneira como ela tem tratado Lucas. Na hora de comerem, Karol expulsou Lucas da mesa e disse que ele só poderia se sentar no momento em que ela saísse do local. “Quero comer na paz do senhor, entendeu? Não quero que você fale enquanto estou comendo. Me respeita”, começou.

Lucas perguntou se ela estava falando com ele e depois pediu desculpas ao sair. “Você não sabe calar a boca então é melhor sair mesmo. Não desculpo. Vá à merda, se faça de louco lá fora, pede para sair. Já deu”, retrucou a cantora.

Na sequência, com Lucas já dentro do quarto, a cantora continuou a esbravejar aos outros colegas na cozinha. “O cara não cala a boca. E eu não vou chamar ninguém para comer, ele que adivinhe a hora que eu terminar. Se fosse louco não estava aqui dentro. Só vai comer quando eu sair da mesa, qualquer coisa me bota no Paredão”, emendou.

“Se ele faz tortura psicológica também posso fazer”, disse.

Artistas estão contra Conká. São os casos de Ludmilla, que disse que fará mutirão para quando ela estiver ao Paredão, e Jojo Todynho, que disse que não seguirá mais a cantora. O cantor Emicida, parceiro dela no rap nacional, usou o Twitter para atrelar o nome de Karol a emojis de tristeza. Ingrid Guimarães disse que não estava conseguindo assistir aos vídeos de Conká, pois “não trabalha bem com perversidade”.

Depois de muita pressão, Karol começou a mudar seu pensamento. Nesta terça-feira (2), em conversa com o brother, ela disse que não iria mais atacar o rapaz. “Eu não sou uma pessoa raivosa, eu estava raivosa”, ponderou Karol após parecer ter tido uma espécie de peso na consciência. Ela continuou: “Eu calculei direitinho as palavras que iria falar para você. Falei: ‘vou jogar com o psicológico dele'”, emendou.

Procurada, a equipe de Karol Conká não se posicionou perante o caso. O advogado de Lucas também não havia sido encontrado.

As informações são da FolhaPress