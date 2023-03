Aline vence Prova do Líder após quase 18 horas e queda de Alface

Em uma plataforma giratória, os brothers precisavam apertar continuamente um botão -mesmo que a plataforma parasse de girar

São Paulo – SP

A 12ª Prova do Líder do BBB 23 (Globo) já tem um vencedor: Aline. Após quase 18 horas de prova, a participante se consagrou Líder da semana.



Em disputa com Alface, a sister levou a melhor. Os dois ficaram andando numa esteira enquanto seguravam um botão por mais de 17 horas. Até que Ricardo caiu e precisou de atendimento médico.



É a primeira liderança da sister, (que já disputou outra prova de resistência para garantir o título de Líder pela primeira vez).

Como foi a prova do líder

Em uma plataforma giratória, os brothers precisavam apertar continuamente um botão -mesmo que a plataforma parasse de girar e eles recebessem vento ou fumaça no rosto.



A partir do momento em que a rodada começa, os brothers deveriam manter o botão acionado.Quem não estiver com a mão no botão, estava eliminado.Não podiam subir no totem, nem apoiar. O totem pode girar ou ficar parado.Participantes não podiam tentar levar vantagem. Isso poderia gerar atenção da produção e até desclassificação.Só podiam se afastar do botão quando alguém saísse da prova.Veja a ordem das eliminações



Marvvila foi a primeira eliminada, e Amanda foi eliminada logo em seguida. Larissa desistiu após 4 horas de Prova, após sentir dos nos pés. Domitila também sentiu dores, e saiu após mais de 8h na dinâmica. Sarah deixou a disputa ao afirmar que chegou em seu limite e Bruna sentiu dores no joelho direito, que é operado, e no esquerdo.



A cantora se enrolou ao trocar as mãos e acabou deixando o botão -que precisa ficar acionado- sem estar apertado.



Já Amanda, não apertou o botão a tempo antes da prova recomeçar após a saída de Marvvila.



Larissa deixou a disputa após quase 5 horas, alegando dores na virilha e nos pés.



Domitila saiu após 8h na Prova, chorando de dor nos joelhos.



Sarah também reclamou de dores e disse que chegou no seu limite.



Bruna desistiu da disputa, sendo a sexta a deixar a prova por dor nos joelhos.



Fred Nicácio soltou o botão e foi sétimo eliminado da prova.



Cezar Black desistiu após quase 16 horas.