Mãe de Lexa demonstra apoio a MC Guimê: “Continua sendo meu genro”

Dona Darlin afirma acreditar que MC Guimê está arrependido e garante que sua casa está de portas abertas para ele.

Amores, dizem que é muito difícil de se conquistar uma sogra, mas pelo jeito o MC Guimê conquistou a dona Darlin Ferrattry, a mãe da Lexa, direitinho. Mesmo após o cantor ter sido expulso do BBB23 acusado de importunação sexual, em entrevista ao colunista Leo Dias, a dona Darlin fez questão de demonstrar seu apoio ao Guimê.

“São 10 anos que eu conheço ele. Eu só tenho coisas boas para falar do Guimê, sinceramente, para mim, continua sendo meu genro”, afirmou a mãe da cantora.

Logo em seguida, Darlin afirma acreditar que Guimê se arrependeu de suas atitudes dentro do reality, garantindo que as portas de sua casa estão abertas para o cantor.

“Eu, Darlin, posso falar por mim. Eu sou uma pessoa e minha filha é outra. Eu digo para você, do fundo do meu coração, que dá para todos verem pelas redes dele. Ele apagou todas as fotos, postou um coração machucado, se reconstruindo. Então, agora é só questão de cada um ter bom senso e tentar olhar e ver como ele está e optar por ajudá-lo ou não. Eu opto por ajudá-lo, eu abro as portas da minha casa para ele”, garantiu.

Por fim, a mulher fala que ainda não conversou com a filha a respeito de uma possível separação do casal, mas afirma que se a cantora lhe perguntar sua opinião é exatamente isso que ela vai falar.

“Mas, como mãe, se ela me perguntar, é isso que ela vai ouvir de mim. Meu coração é assim, então, eu prefiro ajudar e ver o lado bom”, finalizou Darlin.