Aline se vangloria por ter ‘peitado’ Cezar Black em treta

Na ocasião, o brother estava falando para Domitila que Larissa foi instruída por sua assessoria antes de voltar ao reality na repescagem

São Paulo- SP

Durante a festa do BBB 23 (Globo), Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa relembraram a discussão que tiveram com Cezar Black mais cedo, na cozinha da Xepa.

Na ocasião, o brother estava falando para Domitila que Larissa foi instruída por sua assessoria antes de voltar ao reality na repescagem, quando Bruna saiu do Quarto Fundo Mar e começou a gritar com o enfermeiro. Minutos depois, Aline e Amanda se juntaram à treta.

No papo em grupo, Aline se vangloriou por ter “peitado” Black no bate-boca.

Aline: “Eu levantei e falei: ‘Vai fazer o que?’. Na hora eu nem pensei no que tava fazendo”

Enquanto conversava com as aliadas, a ex-Rouge imitou como agiu e como “peitou” Black.

Aline: “Ele levantou [da mesa]! A Bruna chamou ele de ‘moleque’ e ele ficou bravo. Mandou ela falar direito. Aí eu perguntei o que ele ia fazer”

Bruna: “Eu sabia que ia me estressar com macho, falei isso na minha entrevista”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O assunto ainda é a treta da noite e Aline se vangloriando por ter “peitado” Black. Bruna: “Eu falei que eu ia me estressar com macho, eu falei isso na minha entrevista!” #BBB23pic.twitter.com/vQqZfEElvw