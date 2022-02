Arthur Picoli chorou nas redes sociais após ser envolvido em um caso de estupro

O ex-BBB usou o instagram para se manifestar, sobre a falta de compromisso do veiculo que deu a notícia

Na tarde desta sexta-feira (18) o influencer usou as redes sociais para desabafar com seus seguidores.

Nos stories Arthur publicou uma foto que mostrava o título da reportagem que o envolveu em um caso de estupro de uma adolescente, “Adolescente de 14 anos é estuprada a caminho da escola”.

Visivelmente afetado com a notícia, ele explicou com estava surpreso com a irresponsabilidade do veiculo.

Acordei sendo metralhado por fake news, ameaças e graças a Deus, meus amigos me alertaram e encaminharam as coisas, para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. Um jornal do Espírito Santo fez uma postagem em que a imagem de fundo sou eu, o link como sempre, falava sobre a minha vida amorosa – que não diz respeito a ninguém – e a legenda falava sobre o estupro de uma jovem de 14 anos. O tamanho da irresponsabilidade e dos danos causados pelo jornal”, disse ele.