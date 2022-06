Antes eu xingava e ganhava processo, agora me pagam para isso’, diz Jacquin

Jurado do MasterChef celebra gravações em estúdio novo no ABC

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP

O chef de cozinha e jurado do MasterChef Erick Jacquin, 57, nunca esteve tão feliz. Segundo ele, fazer parte da atração da Band é uma das maiores felicidades de sua vida. “Antigamente eu xingava [nas cozinhas de seus restaurantes] e ganhava processos trabalhistas, agora me pagam para isso”, brinca.

O cozinheiro marcou presença na tarde desta sexta-feira (3) nos novos estúdios Vera Cruz, localizados em São Bernardo (ABC), para mostrar à imprensa onde tem sido gravado o reality. Junto dos colegas Henrique Fogaça e Helena Rizzo, contou que as energias foram renovadas com a mudança do local de provas.

“Tem sido muito mais interessante, só achei meio pequeno”, brinca ele ao se referir ao espaço com mais de 20 metros de altura. O estúdio foi inaugurado em 1949 e já foi palco para 22 produções, dentre elas o primeiro filme de Mazzaropi, “Sai da Frente”, que em 2022 completa 70 anos.

Será nesse complexo que pelos próximos três anos ocorrerão as filmagens das edições do reality da Band. Em breve começará a ser gravado lá o MasterChef +, com cozinheiros acima dos 60 anos.

“Esse programa será importante, pois ainda há preconceitos. Tenho 56 anos e me sinto ativa, e a pessoa com mais de 60 pode escolher outra carreira e o destino que ela quiser. Não devemos julgar pela idade que alguém tem ou aparenta ter”, defende a apresentadora Ana Paula Padrão.

Para a diretora Marisa Mestiço, já havia passado da hora de dar protagonismo ao público da terceira idade. “Toda seletiva do MasterChef tem aqueles que contam que começaram a cozinhar com o avô ou com a avó. Queremos dar protagonismo para quem sempre foi inspiração”, diz.