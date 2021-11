Anitta vai homenagear Marília Mendonça no Grammy Latino

Grammy Latino 2021 será celebrado de forma presencial em Las Vegas

Anitta vai fazer uma homenagem a Marília Mendonça no Grammy Latino que acontece nesta quinta-feira, 18. A sertaneja morreu em um acidente aéreo no dia 5 de novembro.

Marília concorre ao prêmio na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, com As Patroas, trabalho feito em parceria com a dupla Maiara e Maraisa. Em 2019, a sertaneja venceu a mesma categoria com Todos os Cantos.

“A morte de Marilia me destruiu. Tanto que me fez questionar e duvidar de muitas coisas em que acredito. A morte de uma menina de 26 anos, mãe que deixou um filho de 2 anos, é muito difícil de aceitar”, afirmou Anitta ao jornal Los Angeles Times, dos Estados Unidos.

A artista prometeu fazer a apresentação “da sua vida” para a amiga. A homenagem também vai contar com a presença de Caetano Veloso. Caetano e seu filho Tom concorrem juntos com a música Talvez na categoria Gravação do Ano.

Além de homenagear Marília, a apresentação será parte de uma celebração a Gloria Estefan. “Se eu me tornar a metade do que é importante e dar um pouco da contribuição que ela tem dado à música e à cultura latina, ficarei feliz. Ainda não consigo acreditar que vou estar no palco com ela”, disse Anitta.

O Grammy Latino será transmitido no Brasil a partir das 22h de quinta-feira, ao vivo, pelo canal Bis. No domingo, 21, o Multishow exibirá os melhores momentos da cerimônia.