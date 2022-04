Anitta define regras para nova festança: ‘Fique bêbado e não saia sem transar’

Pelas redes sociais, a cantora top 1 do mundo publicou o que seria um manual de normas a serem seguidas

Anitta já celebrou seus 29 anos na Tailândia, mas as comemorações não vão parar. Ela pretende fazer uma festança em Los Angeles no final de semana e até sugeriu algumas regras para os convidados. Dentre elas, a de transar e de ficar bêbado.

Pelas redes sociais, a cantora top 1 do mundo publicou o que seria um manual de normas a serem seguidas. A primeira delas é que não existe área VIP, mesa VIP nem convidados especiais. “Todo mundo é a mesma merda, incluindo eu”, escreveu.

A regra número dois diz respeito a ser proibido levar 20 pessoas junto do convidado, pois a artista diz não querer ter em sua festa 60% de pessoas desconhecidas.

A terceira regra é em relação à importunação. Anitta não quer que os convidados fiquem tirando fotos, fazendo vídeos. “Essa não é uma festa para ver e ser visto pela sociedade, é para nos divertirmos de verdade. Vá dançar e fique bêbado”, escreveu ela.

A quarta regra de Anitta tem a ver com segurança. “Não convidei animais, criminosos, imprensa, stalkers nem qualquer outra coisa da qual você precise se defender”, alertou. Já a quinta é a que pode agradar mais pessoas. Segundo a cantora, é proibido sair da festa sem alguém para transar. “Prometi a vários amigos que essa seria a noite de sorte deles”, encerrou.

Anitta completou 29 anos de idade nesta quarta-feira (30), e decidiu comemorar com uma viagem de um dia pela Tailândia com o amigo Fellipe Parks. Segundo ela, o destino foi escolhido no dia do voo, terça-feira (29), quando os dois já estavam no aeroporto.

“Onde estou agora já é meu aniversário. Quem me conhece sabe o quanto eu amo ser espontânea na vida. Você já foi ao aeroporto e decidiu ir ao primeiro lugar que sua sorte lhe disser para ir como nos filmes? Bem, eu acabei de fazer isso e acabei no outro lado do mundo apenas para comemorar meu dia e os momentos incríveis que tenho passado ultimamente”, escreveu Anitta, em inglês, no Instagram.

“Graças ao amigo maluco que tenho que disse sim a essa ideia maluca. De qualquer forma, obrigado ao universo, obrigado a todos vocês. E eu decidi que vou comemorar com uma das minhas festas incríveis neste fim de semana nos Estados Unidos. Então se eu ainda não te mandei uma mensagem sobre isso (porque estou planejando isso de última hora obviamente), me mande uma mensagem e eu te mando qual é o endereço do céu neste fim de semana”.