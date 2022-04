Gustavo diz se arrepender de mandar Paulo André ao Paredão do “BBB22”

Em conversa com Douglas, que acabou sendo o mais votado pela casa, Gustavo confidenciou que errou a estratégia

Na noite desta sexta-feira (1), todos do Big Brother Brasil 22 (Globo) levaram um susto ao terem de formar um Paredão às pressas sem saber o que aconteceria.

E o Líder Gustavo indicou Paulo André à berlinda. Porém, ele admitiu que se arrependeu da decisão. Em conversa com Douglas, que acabou sendo o mais votado pela casa, Gustavo confidenciou que errou a estratégia.

“Não fiz o que eu queria. Obviamente, entre você e Arthur, eu preferia que o Arthur fosse. Só que achei que, puxando o P.A, a casa iria se dividir”, disse o Líder.

“É isso, foi uma aposta, até eu apostaria”, emendou Douglas. “Achei que a Nat não votaria em mim, não tem motivo ela votar em mim”, opinou na sequência.

A decisão de Gustavo de mandar P.A, a pessoa que ele colocou no VIP, dividiu opiniões na internet. Houve quem tenha achado interessante a estratégia de proteger o Arthur e quem tenha a opinião de que ele não fez certo.

“Gustavo jogou demais e ganhou pontos comigo. Pena que não deu certo, mas foi muito inteligente”, escreveu um seguidor. “Gustavo é tão jogador que conseguiu mandar ao mesmo Paredão os dois parças”, criticou outra.

Douglas, Eslovênia e Paulo André estão no Paredão. Enquanto P.A e Eslovênia foram indicados pelo Líder, Gustavo, D.G foi o mais votado pela casa. Um deles sairá no domingo (3).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A votação começou com a indicação de Gustavo. Como motivo, ele alegou que Paulo André seria o mais votado pela casa e por isso gostaria de mexer com as estruturas da votação. Em seguida, ele indicou a Eslô por nunca ter ido. Douglas recebeu cinco votos da casa e se juntou aos dois na berlinda. Não houve Bate e Volta.

O próximo domingo de eliminação também será intenso. Depois de um dos emparedados sair, haverá uma nova prova do Líder e mais uma formação de paredão para eliminação na terça (5) que vem. Mais detalhes depois disso só serão divulgados mais para frente, mas Boninho já avisou pelas redes sociais que haverá eliminação toda terça e domingo até o final.