Mel Maia revela que já pegou Tz da Coronel

Atriz mostra que já está crescidinha e que pega geral

Olha só hein, quem te viu, quem te vê. Mel Maia revelou para Matheus Mazzafera que já pegou Tz da Coronel e choca internet. Eu não sabia dessa, mas sabia que a menina já estava crescidinha e isso incomodou muito a internet.

Faz um tempo que a atriz começou a “colocar as asinhas para fora”, mostrando que é uma mulher e não aquela criança que fazia novelas que a gente conhece. A internet não gosta nada disso, principalmente de ver as fotos lindíssimas de Mel no Instagram.

Tz da Coronel já pegou Mel Maia (Foto: Reprodução)

Biquini, sol e praia não faltam por lá, porque nos bastidores a gata passa o rodo em geral, e errada não está. Tem mesmo que aproveitar os contatos e espalhar amor por aí.

Para quem não sabe TZ da Coronel é cantor de funk, um daqueles novos estilos que surgiram e estão fazendo o maior sucesso. Seu trabalho mais recente, Kylie, já tem mais de 1 milhão de visualizações no Youtube.

Arrasou, Mel continue assim, perfeita!