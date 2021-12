Alec Baldwin publica carta da equipe ‘Rust’ e nega local de trabalho ‘caótico’

Alec Baldwin, 63, compartilhou nesta quinta-feira (9) no Instagram uma carta assinada por 25 membros da equipe do filme “Rust”, após críticas às condições de trabalho no set, onde um tiro acidental matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, no dia 21 de outubro.

Com a carta, o ator pretende apresentar um relato mais preciso sobre o incidente porque “acredita que a narrativa pública em torno de nossa tragédia no local de trabalho é inadequada”. Segundo ele, o documento não foi sancionado ou influenciado de forma alguma pelos produtores.



Assinam a carta membros da equipe da produção contabilidade, diretores assistentes, elenco, câmera, arte, objetos, efeitos especiais, elétricos, trajes, cabelo, departamentos de maquiagem, som, locais, médicos, tratadores de animais, saúde e segurança, transporte, serviços de artesanato, bufê, acrobacias, construção e produção.



“Estamos sofrendo com a perda de nossa amiga e colega Halyna Hutchins. Ela estava, em muitos aspectos, no centro de nossa produção, e perdê-la machucou cada um de nós. Estamos sofrendo com a perda de nossa união, de nosso espírito e de nosso trabalho. Estamos sofrendo por nossos amigos que foram visados pelo público, pois eles próprios sofrem”, diz a carta.



A carta diz que são falsas as descrições do set de “Rust” como um local de trabalho caótico, perigoso e explorador e desviam o que mais importa: a memória de Halyna Hutchins. “A necessidade de encontrar alternativas modernas para armas de fogo e práticas de segurança desatualizadas da indústria,”.



O Deadline entende que a carta pública foi encabeçada pela figurinista de “Rust”, Terese Magpale Davis, que postou uma longa defesa no Facebook no dia 30 de outubro sobre a produção do faroeste independente. A postagem também foi repostada por Baldwin em seu Instagram.



Na publicação, Davis atacou os membros da equipe de filmagem que renunciaram por questões financeiras e de segurança poucas horas antes da “arma fria” ser disparada por Baldwin, matando Halyna Hutchins e ferindo Joel Souza. Davis chamou esses membros da equipe de “não heróis” e “idiotas”, enquanto elogiava os produtores de “Rust” como “alguns dos mais acessíveis e calorosos com quem já trabalhei”.



“Infelizmente, na indústria do cinema é comum trabalhar em produções pouco profissionais ou agitadas para ganhar experiência e créditos. Muitos de nós já trabalhamos nesse tipo de produção. ‘Rust’ não era um deles. ‘Rust’ era profissional”, diz a carta.

O grupo reconhece no documento que nenhum conjunto é perfeito e, como qualquer produção “Rust” tinha áreas de brilho e áreas que eram mais desafiadoras. “Embora estejamos firmes com nossos sindicatos e apoiemos fortemente a luta por melhores condições de trabalho em nosso setor, não sentimos que este conjunto foi uma representação do tipo de condições contra as quais nossos sindicatos estão lutando.”



O grupo afirma que a moral do trabalho “estava alta”. Risos e otimismo eram comuns entre elenco e equipe. O eletricista -chefe Serge Svetnoy e supervisor de roteiro Mamie Mitchell discordam do restante da equipe e entraram com ações contra a produção dizendo que o local de trabalho era inseguro.