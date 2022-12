A emocionante declaração de amor de Sandra Annenberg a Ernesto Paglia

Jornalista homenageou marido após anúncio de saída da Globo

A jornalista e apresentadora Sandra Annenberg, 54, postou um texto em homenagem ao marido Ernesto Paglia, 63, após o anúncio da saída do repórter da Globo depois de 43 anos de trabalho na emissora.

Na publicação, Sandra publicou uma foto antiga de Paglia ao lado de uma atual e disse ser a maior fã do companheiro, afirmando que o casal se conheceu quando um diretor do programa Fantástico pediu que ela acompanhasse o trabalho do repórter.

“Segui a missão à risca e assim o faço até hoje. Sou completamente apaixonada pelo trabalho do Ernesto. O jeito com que trata a equipe, a maneira com que se relaciona com os entrevistados, o namoro que tem com a câmera”, disse.

A apresentadora elogiou a forma como o marido transmite informações difíceis na televisão, conseguindo “transformar qualquer tema, do mais complexo ao mais simples, em algo gostoso de ver, com inteligência e elegância.”

Sandra compartilhou que, mesmo nas diversas viagens em que fez a trabalho, Paglia sempre dava um jeito de mandar notícias. “Sempre nos falamos, estivesse onde estivesse”, escreveu.

A jornalista finalizou dizendo que tem muito orgulho de ser casada com Ernesto e que nutre muito amor e admiração por ele.

“Você é o maior contador de histórias que conheço. Te amo. Sua, sempre!”, declarou.

Nos comentários da publicação, Eliza, a filha de 19 anos do casal, comentou que os pais são suas maiores inspirações. Outros jornalistas, como Carlos Tramontina e Fátima Bernardes também comentaram a postagem.

“A saída do Ernesto deixa um buraco imenso no jornalismo da TV. Mas ele vai inventar algumas coisas, é muito grande para ficar quieto”, escreveu Tramontina, que também deixou a Globo, em abril deste ano.

Já Fátima disse que o texto foi emocionante. “Que lindo! Que merecido esse elogio público para o Paglia”, afirmou.