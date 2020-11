2ª FeLib Itinerante terá formato online

PUBLICIDADE

Promover o encontro do leitor com o autor e, assim, estimular o gosto pela leitura ainda na infância. Com essa premissa, a Feira do Livro de Brasília dá seguimento ao projeto itinerante para levar o mundo mágico da literatura aos estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Entre os dias 23 de novembro e 18 de dezembro, a 2ª edição da iniciativa proporcionará contação de histórias e contato com autores a 40 unidades da rede pública de ensino.

Ceilândia, Sol Nascente, Estrutural, Gama, São Sebastião, Planaltina, Samambaia, Paranoá e Itapoã são algumas das cidades que receberão a 2ª FeLib Itinerante. Ao todo, 22 regiões administrativas serão contempladas com as contações de história de Patrícia Berg, Tia Mari e dos grupos “Matrakaberta” e “Duo Flor de Cacau”. Mesmo sendo realizadas de forma virtual, as apresentações seguirão os padrões dos encontros presenciais da primeira edição.

O contato com a produção literária ficará a cargo dos autores de literatura infantil. Nesta edição, os escritores Álvaro Mordenell, Irís Borges, João Rodrigues e Nyedja Gennari apresentarão os bastidores das histórias que encantam os estudantes. Ao fim do projeto, as 40 escolas receberão 12 livros cada, totalizando 480 obras entregues gratuitamente.

As apresentações também terão tradução para LIBRAS e, inicialmente, serão disponibilizadas para duas escolas por dia. Após as unidades de ensino receberem o projeto, os vídeos ficarão disponíveis para todo o Brasil no canal no Youtube do Instituto Latinoamerica, organizador da Feira do Livro de Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o presidente da entidade, Atanagildo Brandolt, a FeLib Itinerante surgiu da necessidade de descentralizar o acesso a literatura, fazendo o caminho inverso do tradicional, levando a magia da Feira do Livro de Brasília diretamente às escolas públicas mais distantes da área central da capital. “Quanto ao novo formato que nos obriga a pandemia, é a oportunidade possível para manter nosso compromisso e cumprir a missão de incentivar e fomentar o gosto pela leitura, principalmente entre as crianças e jovens”, explica.

Segundo ele, o Instituto Latinoamerica já trabalha com o audiovisual desde a sua fundação, há quase 20 anos. Inclusive, no início de outubro, estreou no canal do Instituto a web-serie Memória Viva Eco-História do Planalto Central, que retrata em cinco capítulos a história da região, desde os primeiros vestígios da ocupação humana até os dias atuais.

Sobre a 36ª Feira do Livro de Brasília, prevista para ser realizada em setembro, em comemoração aos 60 anos da capital federal, Brandolt diz ainda não ter data prevista. “Adiamos para 2021. Tudo vai depender do controle da Covid-19”, pondera.

FeLiB Itinerante é uma ação da Feira do Livro de Brasília promovida pela Câmara do Livro do Distrito Federal e Instituto Latinoamerica, com fomento da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1ª edição – A 1ª FeLiB Itinerante foi realizada em duas etapas, que ocorreram entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, de forma presencial. O projeto contemplou 15 escolas públicas, entre unidades urbanas e rurais, das regiões de Sobradinho, Sobradinho II, Fercal e Planaltina, além de distribuir gratuitamente 225 livros para bibliotecas das escolas.

Serviço:

2ª FeLiB Itinerante

Quando: 23/11 a 18/12/2020

Onde: 13 Regionais de Ensino

Quanto: projeto gratuito, destinado a estudantes de escolas públicas

Mais informações: (61) 99259-2824 |