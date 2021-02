Venda de veículos: desempenho muito bom em Brasília

PUBLICIDADE

Apesar da defasagem na produção de veículos 0km, o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores Veículos (Sincodiv), Arcélio Alceu dos Santos Júnior, destaca que a venda de veículos novos tem crescido surpreendentemente ao longo dos últimos oito meses.

No mês de dezembro do ano passado, por exemplo, em comparação a novembro de 2020, houve crescimento de 21,44% no número de emplacamentos no DF. No Brasil, o aumento foi de 8,62%. Em 2019, os resultados foram apenas 0,22% e 2,05% melhores, respectivamente.

No ano passado, o DF caiu na venda de novos em cerca de 15,54%. No acumulado de 2020 na capital federal, foram 81.370 veículos emplacados (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, máquinas agrícolas e implementos rodoviários), contra 96.339 em 2019. No quadro nacional, a redução nas vendas foi de 21,63%.

“Normalmente, os carros usados vendem, em média, cerca de quatro vezes mais que os novos. A produção é de um ano, mas, enquanto isso, já há um pátio de carros de muitos anos dos seminovos. Mas a relação caiu um pouco no ano passado. Acho que os dois mercados estão se recuperando bem”, afirmou Arcélio Júnior.

Ele acredita que no DF as vendas teriam superado as de 2019 se no início da pandemia as fábricas não tivessem fechado completamente, principalmente em São Paulo, onde estão a maioria das montadoras. Segundo Arcélio, a segunda quinzena de março, e os meses de abril e maio derrubaram a possibilidade de números maiores. A alta do dólar também provocou o aumento no preço na média de 10%. Em junho o mercado começou a apresentar recuperação “fantástica”.

“O ano de 2020 teve uma recuperação fantástica. Ela se deve à economia nacional geral, que se recuperou bem mais rápido do que todos previam. O auxílio emergencial do governo federal teve um peso importantíssimo no quadro econômico do Brasil. O agronegócio que também puxou a economia nacional ajudou bastante”, disse.

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) está esperando um crescimento médio de 16% para 2021 em relação a 2020. “Seria uma recuperação para igualar ao número conquistado no ano de 2019. No nacional caiu 21%, então se aproxima e quase recupera o mercado de 2019. Estamos esperando um 2021 muito bom”, diz o presidente da entidade, Alarico Assumpção Junior.”