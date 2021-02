Venda de veículos: empresários pedem estímulos à economia

PUBLICIDADE

Os bons resultados de 2020 na venda de seminovos podem diminuir a curto prazo. Com a menor venda de carros 0km no país, consequentemente o número de veículos que se tornam seminovos também cai, o que significa oferta reduzida nos próximos meses.

O dono da PlanAuto seminovos, João Vitor Cavalcante, já tem visto esta questão se aproximar dos negócios exercidos na Cidade do Automóvel, região de venda e revenda de automóveis no DF. Por enquanto – e desde junho – as compras dentro do estabelecimento passam do crescimento de 30% acima do calculado antes da pandemia. “Vendíamos cerca de 50% a 60% do estoque, hoje em dia vendemos quase 100%”, afirmou João.

“Mas acabou que a matéria prima sumiu do mercado, ficando muito escassa”, acrescentou. “A oferta diminuiu e a demanda dobrou. Falta carro e sobra demanda. Agora estamos procurando outras fontes de compra, até mesmo em outros estados, coisa que não fazíamos antes.” A alta procura, portanto, tem empurrado o preço do seminovo atualmente. Apesar da dificuldade, as vendas ainda superam em 30%, segundo João.

“As pessoas procuram mais os carros de até cinco anos de uso, sem uma preferência específica. O que tiver, o pessoal está comprando. A maioria das vendas é com a troca — cerca de 60%. O resto é financiamento ou venda à vista mesmo. Geralmente na troca o carro anterior é dado como entrada e o restante é financiado — os clientes estão procurando evoluir”, disse.

Ainda de acordo com José Rodrigues Neto, presidente da Agenciauto, a redução no mercado de seminovos pode começar a incomodar daqui a três meses, visto que, além da baixa nas compras, os veículos novos tiveram queda na produção. O preço do seminovo cresceu, “mas não tanto” nas palavras do representante. A normalização pode acontecer somente após a completude do plano de vacinação contra a covid-19.

“Seria preciso um estímulo do governo para movimentar o quanto antes a economia, para que se volte a fabricar carros 0km em maior quantidade e isso reflita na ponta com o seminovo. […] Não chegou a faltar carro 0km, mas a diminuição veio a ser de carros mais populares. Os carros que mais venderam foram os SUVs que permaneceram nas concessionárias”, comentou.

Para acompanhar os preços, a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) deverá passar por atualização nesse sentido – a tabela em questão informa o valor de mercado para que as financeiras tenham parâmetro para fazer um financiamento de veículos, seguros, entre outros, parametrizando os preços de mercado de veículos vendidos.