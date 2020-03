Versão Brasileira e New Mercadito fecham temporariamente devido à pandemia do Coronavírus

PUBLICIDADE 

Motivados pelo senso de responsabilidade com os clientes, colaboradores e comunidade no geral, o bar Versão Brasileira, na 204 Sul, e o gastrobar New Mercadito, na 201 Sul, decidiram fechar temporariamente, a partir de hoje, (17).

“Temos acompanhado as notícias e achamos necessário nos antecipar a um cenário que tende a ser muito difícil. Além de responsabilidade social, enquanto estabelecimento, precisamos nos unir para que isso passe depressa”, afirma um dos sócios das casas, Paulo Paim.

Ambas as casas funcionam todos os dias da semana e empregam, no total, 115 colaboradores. Sobre o faturamento do mês, o sócio Pedro Caetano é categórico: “Já não é fácil ser empresário no Brasil normalmente devido à grande quantidade de impostos que pagamos, imagina agora nessa situação? Somos grandes responsáveis por movimentar a economia local, a cena noturna do DF, e sabemos da nossa responsabilidade. Temos plena consciência da queda no faturamento e de todas as famílias que alimentamos. Precisamos ser otimistas”.

A data de retorno das atividades das duas casas não foi definida. “A saúde da comunidade vem antes da economia”, finaliza Hugo Andrade.