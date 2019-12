Réveillon Ventura tem Harmonia do Samba, MC Koringa e atrações locais

PUBLICIDADE 

Para brindar à chegada de 2020, um dos eventos que merece destaque é o Réveillon Ventura, que será realizado pela primeira vez. “A produção começou a trabalhar com bastante antecedência para garantir as melhores atrações e poder lapidar cada detalhe. Uma festa para entrar para a história e marcar o calendário dos grandes acontecimentos da capital do país”, garante Cassio Aguiar.

Na parte musical estão confirmadas as participações dos DJs Chicco Aquino, Dudu Moreira e Camila Jun. Como atrações principais: o grupo Harmonia do Samba, que virá diretamente da Bahia e o funkeiro MC Koringa. Para garantir presença na celebração, os ingressos estão disponíveis no site www.venturabrasilia.com.

“Boa sorte”, “fortuna”, “novos destinos”, que traduzem a palavra Ventura, inspiram as produtoras Imagina Entretenimento, Sete Produções e Xica produtora, que estão organizando a festa e prometem inovar e impressionar com sua proposta premium estruturada especialmente para o réveillon e para receber públicos de todas as idades. O clube Monumental, próximo à Ponte JK, é um espaço novo, que condiz com a proposta da produção de trazer a Brasília uma festa exclusiva. O local será completamente repaginado, recebendo cenário temático para a grande noite. A localização estratégica também favorecerá a apreciação da queima de fogos da festa e de outros pontos da cidade.

Para proporcionar uma experiência completa, o Réveillon Ventura terá open bar, open food, queima de fogos e café da manhã que será servido às 5h da manhã do primeiro dia de 2020.A praça de alimentação se destacará pelo menu diversificado e de qualidade reconhecida na capital do país. Na relação, restaurantes que contemplam comida contemporânea, japonesa e italiana, comidinhas de boteco, bistrô e café. Para a virada open bar e open food, estão confirmadas as casas Contê, Nazo Sushi, Bar Responsa, Pizzaria Baco, Cafê e um Cheiro e Briguê.

No menu, destaque para picadinho de filé mignon, risoto de cogumelos, risoto de camarão, estrogonofe de frango, pizzas, pastel de queijo, croquete de pernil suíno, dadinho de tapioca, sushis e niguiris variados. Para um café da manhã reforçado, opções que todo mundo adora, incluindo o pão na chapa, ovos mexidos e até coxinha! As bebidas também são selecionadas e variadas: Eisenbahn (cerveja oficial), Chivas 12 anos, Vodka Absolut, Gin Beefeater, espumante Nero Celebration, Drinks Responsa, Energético Red Bull e soft drinks.

São comercializados ingressos para a Área Premium Full Service e Camarote Exclusive Full Service, ambos com acesso a open bar e open food. No camarote, porém, haverá cardápio exclusivo, além de acesso a mesas e espaço privilegiado no evento.

Serviço

Local: Monumental – Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, conjunto 65. Próximo à Ponte JK

Data: 31 de dezembro

Horário: A partir das 22h

Atrações: Harmonia do Samba, MC Koringa, DJ Chicco Aquino, DJ Dudu Moreira e DJ Camila Jun.

Informação importante: Pré-venda exclusiva mediante cadastro no site www.venturabrasilia.com