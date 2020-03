Veja o que foi destaque hoje (9), em Brasília

PUBLICIDADE 

Aconteceu nesta segunda-feira (9), o velório do professor que foi esfaqueado em Taguatinga. O Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, declarou que prometeu não falar mal do ministro da Educação, Weintraub, “se não ele cai”. E os casos suspeitos de coronavírus no brasil aumentaram quase 40%.



Veja as principais notícias do dia no Jornal de Brasília:

Paciente do DF com coronavírus tem melhora no quadro

A Secretaria de Saúde informou sobre o quadro da moradora do Distrito Federal que está com o coronavírus. De acordo com a secretaria “o estado dela ainda é grave, porém está estável, com suporte ventilatório e hemodinâmico. Ela está sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar e de todo suporte técnico-científico”.

Comoção marca velório de professor esfaqueado em Taguatinga

Cerca de 200 pessoas entre familiares, amigos, colegas de profissão e alunos da Escola Municipal Machado de Assis do Goiás, onde lecionava o professor, se reuniram na capela 1 do Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga para velar o professor.

Justiça condena delegado do DF que exigiu R$ 1 milhão em propina para engavetar inquérito

Por unanimidade, a 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) aceitou o recurso do Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial (NCAP) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e condenou o delegado de Polícia, João Helder Ramos Feitosa por improbidade administrativa.

GDF quer restabelecer Benefícios por habilitação no SLU

Nesta segunda-feira (9), o governador, Ibaneis Rocha, assinou Projeto de Lei para a concessão de benefício de pagamento da Gratificação por Habilitação em Resíduos Sólidos (GHRS) para todos os servidores do Sistema de Limpeza Urbana (SLU). De acordo com a proposta, os servidores terão de 9% a 35% de acréscimos sobre seus vencimentos.

Moro anuncia projeto de lei para aumentar pena de agressores de mulheres

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, informou que vai apresentar, nos próximos dias, em parceria com a bancada feminina do Congresso, um projeto de lei para aumentar penas em casos de violência contra a mulher.

‘Prometi não falar mal do ministro da educação, senão ele não cai’, diz Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), evitou fazer comentários sobre o ministro da Educação, Abraham Weintraub, durante um evento sobre educação, em Brasília e deixou claro o motivo. “Ao aceitar o convite (para o evento), prometi não falar mal do ministro da Educação, senão ele não cai”, disse Maia, provocando risos na plateia.

Reforma administrativa será enviada ao Congresso ‘assim que possível’, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a reforma administrativa será enviada ao Congresso nesta semana “ou assim que o presidente” Jair Bolsonaro chegar ao Brasil. Mais tarde, na mesma conversa que teve com a imprensa, o ministro disse que o governo mandará a proposta “assim que possível”.

Rio confirma mais 5 casos de coronavírus; total é de 8 no Estado

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou que a cidade tem mais cinco casos confirmados da Covid-19. Além dos oito casos confirmados, 123 outros casos suspeitos estão sendo monitorados.

Coronavírus: sobe de 664 para 930 o número de casos suspeitos no Brasil

Durante coletiva de imprensa, o Ministério da Saúde atualizou informações sobre os casos de coronavírus no Brasil. O país continua com 25 casos confirmados da doença, mas o número de pessoas com suspeita de infecção passou de 664 para 930.

Dólar fecha a R$ 4, 72 e tem maior venda do BC desde 2009

O dólar atingiu novos recordes históricos e se aproximou de R$ 4,80. Mesmo saindo das máximas da sessão, o Banco Central vendeu um total de US$ 3,465 bilhões da moeda spot.

Bolsa de São Paulo despenca mais de 10% por coronavírus e preços do petróleo

A Bolsa de São Paulo sofreu nesta segunda-feira (09) uma queda que superou os 10%, acionando um mecanismo de suspensão das operações durante meia hora, como resultado do novo coronavírus e pela baixa nos preços do petróleo.