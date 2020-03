Rio confirma mais 5 casos de coronavírus; total é de 8 no Estado

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (9), a Secretaria Estadual de Saúde informou que o Rio de janeiro tem mais cinco casos confirmados da Covid-19. Além dos oito casos confirmados, 123 outros casos suspeitos estão sendo monitorados.

A confirmação do Estado não foi considerada no Balanço Ministerial desta segunda que apontou 25 casos, mesmo número do levantamento anterior.

No total, seis casos estão na capital, um em Niterói e um em Barra Mansa.

Os novos infectados são três homens, de 27, 42 e 70 anos, e duas mulheres, de 56 e 61 anos. Quatro estão no Rio de janeiro e um em Niterói. Até o momento todos apresentam quadro clínico estável e estão em isolamento domiciliar.

Os novos pacientes retornaram de viagens a países como Itália, Portugal, Espanha, Suíça, Holanda, Israel, Egito e Grécia, entre os dias 3 e 5 de março, e, desde então, apresentaram febre, tosse e mialgia.

Neste final de semana os primeiros casos foram confirmados na capital fluminense.

De acordo com Edmar Santos, secretário de Estado de Saúde “Reforço que, até o momento, continuamos sem transmissão ativa do vírus no Rio de Janeiro. Os casos confirmados até agora são importados do exterior. Permanecemos no Nível Zero do nosso plano de contingência. Alerto a população para os cuidados para prevenir o contágio, como higienizar as mãos com frequência e evitar levá-las ao rosto”, disse em texto divulgado pele Secretaria.