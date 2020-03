Dólar fecha a R$ 4, 72 e tem maior venda do BC desde 2009

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (9) o dólar atingiu novos recordes históricos e se aproximou de R$ 4,80. Mesmo saindo das máximas da sessão, o Banco Central vendeu um total de US$ 3,465 bilhões da moeda spot.

Esse foi o maior volume a ser liquidado em um mesmo dia desde pelo menos 11 de maio de 2009.

No fechamento das operações no mercado à vista, o dólar saltou 1,97%, a 4,7256 reais na venda, depois de alcançar 4,7950 reais, novo pico histórico intradiário. A alta da moeda no fechamento é a mais forte desde 6 de novembro de 2019 (+2,22%).

Na B3 (B3SA3), o dólar futuro de maior liquidez tinha ganho de 2,19%, a 4,7355 reais, após bater 4,7990 reais na máxima.