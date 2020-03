Gama registra primeiro caso de coronavírus

PUBLICIDADE 

Aline Rocha e Willian Matos

Uma jovem moradora do Gama usou suas redes sociais para comunicar a amigos e pessoas próximas que testou positivo para o novo coronavírus. O caso, segundo ela, já foi informado para as autoridades.

A jovem, que trabalha em um hospital do Distrito Federal, disse ter começado a apresentar os sintomas nesta segunda-feira (16). Informações preliminares dão conta de que ela compareceu a três boates do Gama no último sábado (15). Ela já está em isolamento.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde para confirmar se a pasta já contabiliza o caso. Até a última atualização desta matéria, não houve retorno.

Família diagnosticada

Além da jovem, a família de um estudante da rede de ensino bilíngue canadense Maple Bear informou que familiares testaram positivo para a doença. A rede de ensino diz ter submetido alunos da instituição a exames laboratoriais para atestar a contaminação.

Por meio de nota, a escola informou que, por causa da contaminação de parentes de um estudante, alunos das turmas Year 4 e Year 7 e do turno vespertino também foram submetidos a análises laboratoriais e aguardam contraprova de um primeiro exame com resultado positivo.

“Permaneceremos acompanhando essa situação proximamente e manteremos todos informados de todos os seus desdobramentos”, disse a instituição por meio de nota.

O colégio reforçou ser “importante agirmos como uma comunidade que se apoia, trocando informações e quaisquer recursos, a fim de evitar o contágio e ajudar uns aos outros”.

