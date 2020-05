PMDF apreende mais de R$ 25 mil advindos de tráfico de drogas

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional 24 (Gtop 24), prendeu dois homens e apreendeu cerca de R$ 25 mil e substâncias que aparentam ser maconha e cocaína, no Areal.

Os militares receberam a denúncia de que, em um apartamento na quadra 123, acontecia a venda de drogas. Eles foram, então, até o local e bateram na porta do momento. Assim que um homem abriu a porta, foi possível observar a presença de drogas no interior do imóvel.

Durante o flagra, os militares entraram no apartamento e encontraram cerca de R$ 25 mil, 400g de uma substância que aparentava ser maconha, 17g de substância que aparentava ser cocaína e material para embalar as substâncias. Dois homens que estavam no local foram presos e encaminhados à delegacia.