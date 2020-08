PCDF prende acusados de queimar e esquartejar morador do Guará

PUBLICIDADE

A 4ª Delegacia de Polícia (Guará) prendeu, na manhã desta terça-feira (4), sete suspeitos de cometerem assassinato brutal contra Anderson Rocha Alves (foto em destaque), 35 anos. Anderson morreu em junho após ser torturado e atingido com um tiro no rosto.

Após matá-lo, o grupo teria queimado o cadáver, esquartejado e jogado em tubulações de esgoto. O caso só veio à tona no dia 23 de junho, quando partes do corpo foram encontradas na estação de tratamento de esgoto da Caesb da Asa Sul.

De acordo com as investigações, Anderson teria comprado porções de crack com o grupo usando notas de dinheiro falsas. Para se vingar e “dar exemplo” aos demais usuários da região, e os acusados teriam cometido o crime brutal.

Tráfico de drogas

O grupo preso nesta terça (4) também é investigado por tráfico de drogas. Segundo a PCDF, um dos integrantes da organização é conhecido como Mancha. Mancha seria o responsável pelo tráfico em uma área de mata situada nas proximidades da QI 09 do Guará.

Além das sete prisões preventivas, os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão. A operação foi batizada de Desmancha. Agora, os acusados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, tortura, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Somadas, as penas alcançam cerca de 70 anos anos de prisão.