PCDF identifica vítima através de partes do corpo encontrados na CAESB

Após encontrar as partes de um corpo humano em uma tubulação da estação de esgoto da CAESB do SCES, no final de junho, exames de DNA finalmente identificaram a vítima.

Os fragmentos corpóreos localizados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) eram de uma mesma pessoa, Comparando o seu material genético com os do irmão e da mãe de um homem desaparecido, conseguiram obter a sua identificação.

Trata-se de Anderson Rocha Alves, 35 anos, morador do Guará. A vítima havia desaparecido da vítima entre os dias 19 e 23 de junho.

A 4ª DP segue com a apuração do caso, agora para tentar elucidar as circunstâncias da morte da vítima.

