PCDF cumpre mandado em QG do “300 do Brasil”, em Arniqueira

A Polícia Civil (PCDF) foi às ruas da região administrativa Arniqueira neste domingo (21) para deflagrar uma operação contra o grupo antidemocracia chamado 300 do Brasil.

Segundo investigações, o grupo usava uma chácara da região como um dos locais de concentração do grupo. Além de materiais usados nas manifestações antidemocráticas, havia barracas instaladas na residência.

Os policiais cumpriram um mandado de busca de apreensão. Foram encontrados fogos de artifício, anotações com planejamento de manifestações e discursos, cartazes, celulares, um facão, um cofre (que ainda será aberto), e outros materiais destinados aos atos antidemocráticos.

O objetivo é investigar crimes de milícia privada, ameaças e porte de armas cometidos pelo grupo. Cerca de 30 policiais participaram da operação. A ação é de responsabilidade da Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Cecor), que contou com o apoio das divisões de operações Especiais (DOE) e Aéreas (DOA).

Líder presa

A líder do 300 do Brasil, Sara Giromini, está presa desde a última segunda-feira (15). A prisão é temporária, e, na sexta (19), a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu prorrogação do prazo. Desta forma, Sara Winter, como é conhecida, deve ficar na Colmeia (presídio feminino do DF) até a próxima quarta (24).

O grupo 300 do Brasil ficou conhecido por proferir ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). A líder, Sara Giromini, chegou a dizer ao ministro Alexandre de Moraes que queria trocar socos com ele. Cerca de 30 pessoas da organização se mantiveram acampadas na Esplanada dos Ministérios por algumas semanas, até que, no último sábado (13), a Polícia Militar (PMDF) desmantelou o acampamento.