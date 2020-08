Pais… Tão longe… Tão perto…

PUBLICIDADE

Paternidade festejada em isolamento

Data comemorativa ganha ares de recolhimento e convida à simplicidade ao celebrar a arte de ser pai

Catarina Lima e Larissa Galli

Parecia difícil imaginar, lá no início da pandemia, que o isolamento social se estenderia por tanto tempo. Desde março, porém, muitas datas comemorativas passaram e tiveram de ser celebradas de outra maneira. Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, os feriados de Corpus Christie e do Dia do Trabalhador, e até os aniversários: todas as comemorações precisaram ser adaptadas para o contexto do distanciamento. E o Dia dos Pais não vai ser diferente. Depois de quase cinco meses de pandemia, as famílias brasilienses se reinventam para fazer surpresas aos papais e celebrar a data.

Para alguns, mesmo com as limitações atuais, o próximo domingo vai ter um gosto mais que especial. Este é o primeiro Dia dos Pais que Victor Varetto comemora com o filho Gustavo no colo, que nasceu em fevereiro. “Com certeza não é como eu imaginava que seria minha primeira comemoração de Dia dos Pais, mas a gente se adapta e celebra do mesmo jeito. O amor e o carinho não mudam”, afirmou Victor.

O bebê Gustavo nasceu um mês antes da pandemia começar, então a rotina de distanciamento social e cuidados de higiene é tudo que ele conhece. No domingo, a comemoração não será diferente. “Vamos visitar os meus avós e depois o meu pai, respeitando o distanciamento, de máscara e higienizando as mãos. Como Gustavo tem apenas seis meses, os cuidados precisam ser redobrados”.

No próximo domingo, o servidor público Rafael Chacon, além de comemorar o primeiro Dia dos Pais, também vai celebrar o primeiro ano de vida do filho Arthur. A data, que poderia ser celebrada em uma grande festa, já que Arthur é o primeiro filho do casal e o primeiro neto para avós paternos e maternos, será comemorada de forma intimista, em casa, com o pai, a mãe e o inseparável Marley, o cachorrinho da família, tudo de acordo com os tempos de pandemia. Mas para Rafael, encantado com a paternidade, está tudo bem. “O mais importante é estar em paz e com a família. Será um aniversário e Dia dos Pais virtual para as pessoas que fazem parte da vida do Arthur”, disse.

Boa parte da vida do pequeno Arthur tem sido acompanhada de forma virtual pelos parentes. Rafael, pai de primeira viagem, diz que desde março está “juntando todos os mundos”. Auditor fiscal do trabalho, ele descreve sua rotina atual como uma sequência de tarefas totalmente diferentes. Como não pode ter uma ajudante em casa, ele explica que é comum terminar uma tarefa do trabalho e em seguida trocar uma fralda ou levar o lixo para a lixeira.