Dia dos pais: presentes caseiros podem ser opções personalizadas

Paternidade festejada em isolamento

Data comemorativa ganha ares de recolhimento e convida à simplicidade ao celebrar a arte de ser pai

Catarina Lima e Larissa Galli

As opções para quem preferir uma comemoração mais “caseira” também são atrativas. Preparar um belo café da manhã, cozinhar o prato preferido do papai para o almoço e encomendar aquela sobremesa que ele adora. Organizar uma tarde com filmes e pipoca, rever álbuns de fotografia, jogar baralho e dividir um vinho ou cerveja – com os maiores de idade. Para aqueles que estão longes dos pais, a chamada de vídeo é uma das melhores formas de encurtar a distância.

Os presentes ganharam um novo significado em tempos de pandemia. A empresária Tatiana Leonardi percebeu que as lembranças “personalizadas” ganharam destaque.

“Em razão do isolamento as pessoas estão querendo se fazer presentes de alguma maneira e os presentes personalizados trazem essa sensação, de uma lembrança mais elaborada, feita com mais cuidado, pensando no presenteado. Transmite mais afeto, eu acho”, disse.

Tatiana trabalha no segmento de festas e eventos e viu seu serviço ser afetado diretamente pela pandemia. Sem poder trabalhar, a empresária aproveitou o tempo livre e a habilidade com trabalhos manuais para criar uma opção especial de presente para o Dia dos Pais: um “box” (caixa) personalizado com cervejas, café, doces e outros mimos para agradar o paizão.

A ideia é que cada caixa seja única e feita especialmente para o presenteado. “Um presente artesanal e personalizado tende a sair do óbvio, transmite uma sensação de algo feito especialmente pra você. Acho mais pessoal e afetuoso. E acredito que esse tipo de serviço é uma alternativa para quem está isolado e quer agradar o pai”, finalizou. Algumas inspirações estão disponíveis no instagram @amorinbox.

Alguns restaurantes também aderiram a esse tipo de presente. O Quanto Café, localizado na 103 Norte, preparou um kit especial para o Dia dos Pais. Batizado de “Baldinho da Alegria”, o presente é ideal para ser consumido em casa e para presentear o paizão que ama bolos, doces e cafés especiais.

Pai inspiração

Há ainda quem prefira homenagear o pai de outra maneira. Enquanto a maioria repete ano a ano o ritual de expressar o carinho pelo pai por meio de um presente, outros enchem os pais de orgulho seguindo suas profissões. É o caso dos chefes de cozinha Júnior e Jardel Torres, que seguiram os passos do pai José Torres Peres e hoje o substituem a frente da cozinha do restaurante Bierfass.

“Desde criança a gente gostava de acompanhá-lo ao trabalho. Aos domingos, quando não tinha aula, a gente pedia para ir para o trabalho com ele”. Faz cinco anos que José se aposentou e os irmãos Júnior e Jardel passaram a substituí-lo. “Ele deve estar feliz porque desde que ele se aposentou estamos dando conta de tudo, e eu acho que à altura”, disse Júnior, que está no ramo da gastronomia desde os 17 anos, sem nunca ter experimentado outra profissão, assim como o irmão.

Outra que foi seduzida pela profissão do pai é Júlia Zardo, filha de Jorge Zardo, um dos nomes mais conhecidos da arquitetura de Brasília. Formada há cinco anos, ela agora juntou-se ao pai em um grande projeto. Os dois assinam as áreas comuns e privativas de um grande empreendimento, o edifício Gran Reserva Monumental. Zardo conta que dividir esse projeto com a filha “é muito bom por ter uma visão jovem e com uma bagagem e conhecimento diferentes dos meus e sintonizada com as novidades no segmento de arquitetura e em relação ao mundo”, finalizou.

Prepare a receita exclusiva que o chef Lucas Fernandes Arteaga liberou para o Jornal de Brasília e surpreenda o seu pai com essa delícia

Mousse de Chocolate com Nutella

Ingredientes

Chocolate meio amargo 200 g

Creme de leite fresco 400 g

Nutella 75 g

Morangos frescos 1 bdj

Açucar refinado 50 g

Hortela para decorar

Em um liquidificador ou processador coloque o açúcar e os morangos até formar uma calda. Despeje essa calda em forminhas de gelo e leve ao congelador.

Misture o chocolate e a Nutella em um recipiente e leva ao microondas por 30 segundos para que derreta. Em seguida, despeje parte do creme de leite ao chocolate derretido e misture. Adicione, então, a segunda parte do creme de leite. Leve à batedeira e deixe bater até ficar firme e a cor um pouco mais clara, em ponto de mousse.

Encha metade de um copo com a mousse. Pegue um cubinho da calda de morango congelado e coloque no meio do coloco e cubra com outra parte de mousse. Distribua dessa forma em várias copos.

Decore com folhinhas de hortelã.