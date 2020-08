Dia dos pais: shoppings se reinventam para vender

PUBLICIDADE

Paternidade festejada em isolamento

Data comemorativa ganha ares de recolhimento e convida à simplicidade ao celebrar a arte de ser pai

Catarina Lima e Larissa Galli

Embora o funcionamento de shoppings já esteja autorizado em todo Distrito Federal, empresários e lojistas sabem que grande parte das pessoas ainda não se sente à vontade para ir às compras. Por isso, a melhor maneira encontrada foi levar o shopping para dentro de casa por meio da internet.

O superintendente do Conjunto Nacional, Giuliano Bragaglia, está otimista. Ele acredita que o shopping, que tem como um dos seus pontos fortes o comércio de eletroeletrônicos, as vendas devem ficar apenas 20% inferiores ao mesmo período do ano passado, apesar da pandemia.

“Depois que foi ampliado o horário de funcionamento e a praça da alimentação voltou a funcionar as vendas melhoraram”, disse.

Bagaglia também explicou que o consumidor também pode comprar o presente do pai sem sair de casa através do sistema Locker Retire Aqui. Para comprar usando o Locker o cliente entra em contato com a loja desejada – desde que esta esteja cadastrada no serviço – efetua a compra por whatsapp ou pela loja virtual e retira o produto em uma espécie de guarda volumes (locker) que fica no shopping.

A administração do Brasília Shopping, Terraço e Taguatinga Shopping aposta num gasto médio de R$ 116 com o presente para o Dia dos Pais. Os responsáveis pelas três unidades acreditam que os produtos mais procurados serão perfumes, calçados, acessórios, livros, produtos culturais e chocolates. Os três estabelecimentos estão oferecendo descontos que podem chegar a 50%.

O JK Shopping aposta no ambiente virtual para alavancar as vendas no Dia dos Pais. Por isso disponibilizou uma vitrine de produtos para ajudar a quem esteja na dúvida do que escolher. O Taguatinga Shopping também preparou uma vitrine online de produtos em suas redes sociais. Já o Parkshopping vai sortear 100 cafeteiras para quem comprar o presente do Dias dos Pais em uma loja do estabelecimento.