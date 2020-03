Obra de alargamento de faixa na DF-463 está na fase final

PUBLICIDADE 

As obras de alargamento de 150 metros de faixa na rotatória entre a DF-001 e a DF-463 está prestes a ser concluída. A obra dá acesso a São Sebastião, ao Jardim Mangueiral e ao Tororó.

Até o momento foram concluídas as fases de terraplenagem e pavimentação (sub-base). Para que o trabalho seja finalizado, resta a implantação de uma camada de brita (base), da capa asfáltica e também da sinalização, serviços que serão realizados após o encerramento do período chuvoso.

A obra está sendo realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), por administração direta, e teve início em fevereiro de 2020. Após estudos de trânsito que comprovaram o engarrafamento gerado no horário de pico da manhã (6h às 9h) no trecho da DF-001 de entroncamento com a DF-463 (São Sebastião / Mangueiral), no sentido Plano Piloto, o órgão optou por uma intervenção viária na região.

Com a ampliação, a pista que antes contava com apenas duas faixas agora passará a ter três e desafogará consideravelmente o trânsito matinal da região. “Principalmente nos horários de pico, esta obra vai melhorar a vida dos motoristas advindos de três lugares que trafegam por ali”, explicou o engenheiro responsável pelo serviço, Cyrino Flávio Ferreira.

Com informações da Agência Brasília.