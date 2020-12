O presente de Maria Júlia chegou!

PUBLICIDADE

Mayra Dias

“Ela estava toda feliz! Parecia estar indo para o shopping”. De acordo com Arilene Fontele, era assim que estava Maria Júlia, de 11 anos, minutos antes de entrar no centro cirúrgico. A estudante iniciou, às 11h45 de hoje, o procedimento de cateterismo que pediu ao bom velhinho neste natal. O exame é para investigar uma cardiopatia, conhecida como “síndrome do meio coração”.

O procedimento foi realizado, sem custos, após os diretores e médicos do Hospital da Criança, em Goiânia, terem conhecimento de uma carta, escrita pela garotinha, pedindo um cateterismo como presente de natal. “Este ano aconteceu uma coisa que me deixou chateada, eu comecei a inchar em algumas partes do corpo. Contei para minha mãe, ela falou com a médica, que disse que eu precisava fazer um cateterismo(…). Este ano meu presente seria esse”, escreveu a criança.

Maria Júlia já passou por 8 cirurgias, e desde setembro, aguardava pelo exame na rede pública de saúde. “Mas ela estava piorando. Ela apresentou um inchaço muito grande nas partes íntimas, vulva, barriga, pernas, pés, e olhos”, explica Arilene. A mãe descobriu que a filha sofria da doença com 6 meses de gestação.

Internada desde o dia 12 deste mês para se preparar para o exame, esta manhã o tão sonhado presente chegou. “Estou aqui orando, e com o coração aflito, torcendo para que dê tudo certo”, ressalta a mãe, que aguarda pelo retorno da filha do centro cirúrgico.