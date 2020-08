Distrito Federal tem uma das menores taxas de homicídio do Brasil

PUBLICIDADE

O Distrito Federal é a terceira unidade da federação com a menor taxa de homicídios, de acordo com o Atlas da Violência 2020. O índice do DF ficou em 17,8 mortes por 100 mil habitantes. Muito abaixo da média nacional que é de 27,8 mortes. O estudo é produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Os dados divulgados referem-se ao período de 2008 a 2018. O baixo índice de letalidade tem se confirmado a cada mês no DF. No último mês de julho, a unidade federativa atingiu a menor marca em 21 anos, com 27 vítimas nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), que agrupam homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Não houve registros de latrocínio e lesão corporal seguida de morte no mês. De acordo com o secretário de Segurança Pública do DF, delegado Anderson Torres, o esforço das forças de segurança, mesmo diante da pandemia, e operações com foco na redução dos crimes contra a vida têm contribuído para que o DF destaque-se no cenário nacional. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE “As reduções das mortes de 2019 superaram a meta estipulada, com a significativa marca de menor índice de homicídios em 35 anos, o que tornaria o desafio para este ano ainda maior. Mas temos unido esforços diuturnamente e realizado operações integradas, a exemplo da 5° Mandamento, com foco na redução de homicídios”, explica o titular da pasta.

A Operação 5º Mandamento – referência ao mandamento bíblico “Não Matarás” – tem como foco a redução dos crimes contra a vida e está sendo realizada há quase um mês em diferentes regiões do DF. Coordenada pela SSP/DF, a operação integrada reúne as forças de segurança – Polícias Civil (PCDF) e Militar (PMDF), Departamento de Trânsito (Detran/DF) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) – além de outros órgãos, como DF Legal e Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF).

“Temos unido esforços diuturnamente e realizado operações integradas, a exemplo da 5° Mandamento, com foco na redução de homicídios” Anderson Torres, Secretário de Segurança Pública Tecnologia

O investimento em tecnologia também refletiu na redução dos crimes. Em 19 meses – de janeiro de 2019 a julho deste ano – o número de câmeras de videomonitoramento instaladas no DF aumentou 47%. Em janeiro de 2019, o DF contava com 584 câmeras. Até o fim de julho, a Subsecretaria de Modernização Tecnológica (SMT), da SSP/DF), responsável pelo suporte tecnológico do projeto, já havia instalado 859 câmeras. Vinte e uma regiões administrativas já contam com a tecnologia de ponta.