Coronavírus: morre quarto paciente no Distrito Federal

Aline Rocha e Willian Matos

Nessa terça-feira (31) foi registrado o quarto óbito por coronavírus no Distrito Federal. O homem, testado positivo para Covid-19, estava internado no Hospital Santa Luzia e residia no Guará.

O segundo boletim da Secretaria de Saúde na manhã desta quarta-feira (1) atualizou o número de casos de infecção pelo Covid-19 no Distrito Federal. Agora, são 354 casos.

A primeira parcial trazia 342 pacientes infectados. Portanto, 12 novos casos foram diagnosticados em poucas horas.

Dos 354 pacientes:

146 estão recuperados

12 estão em estado grave, internados em UTIs

31 em estado moderado, internados em leitos

222 estão em casa, com sintomas leves

74 estão sob análise

Outras três pessoas morreram vítimas da doença. As vítimas são:

Viviane Rocha de Luiz, assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), 61 anos

Maurílio José de Almeida, 77 anos

Diógenes Segundo de Carvalho, 73 anos

Aguarde mais informações