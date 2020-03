Confirmado o primeiro caso de Coronavírus no Distrito Federal

PUBLICIDADE 

Na noite desta quinta-feira (5), o primeiro caso de Coronavírus foi confirmado no Distrito Federal. De acordo com um documento assinado pelo Diretor Técnico do hospital onde a paciente estava internada, José Wilson Bomfim Lopes, após seguir rigorosamente todos os protocolos de atendimento, ficou confirmado que a mulher de 52 anos está diagnosticada com o Coronavírus.

Pouco antes da confirmação, uma coletiva de imprensa foi dada pelo infectologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Eduardo Hage, onde o especialista afirmou que aguardava a contraprova dos exames laboratoriais. A fala veio logo após o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, confirmar durante a tarde que o caso era de Coronavírus.

Segundo o documento em que o Jornal de Brasília teve acesso, o hospital em que a paciente estava internada, localizado no Lago Sul, solicita a imediata transferência para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) ou para o Hospital de Base do DF, preparados para assumir os casos de Coronavírus em Brasília.

A paciente

De acordo com as informações da Secretaria de Saúde, a paciente é uma mulher, 52 anos, moradora do Lago Sul, que deu entrada no Pronto Socorro de uma unidade hospitalar privada em 4 de março com quadro de astenia, prostração, inapetência, tosse predominantemente secretava e dispneia aos mínimos esforços.

A paciente desembarcou em Brasília há oito dias, vinda do Reino Unido. Segundo os relatos, Ela também esteve na Suíça e começou a apresentar os sintomas no dia 26 de fevereiro.